Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Fiorentina'nın başına geçti.
Giuseppe Iachini ile yollarını ayıran Mor Menekşeler, eski hocaları ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.
Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da imza sonrasında, "Prandelli bizim için en iyi seçenekti, ona çok güveniyoruz" şeklinde açıklama yaptı.
İtalyan teknik adam, 2005-2010 yılları arasında Fiorentina'da görev yapmış ve 1.71 puan ortalaması ile kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmıştı.
???? Cesare Prandelli ⚜️???? #ForzaViola ???? #Fiorentina pic.twitter.com/GLffx2WR1f— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 9, 2020
İşte sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Beşiktaş'ta korona vakası! 3 futbolcu...
Ronaldo'ya büyük şok! Yollar ayrılıyor...
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
G.Saray milli oyunculardan yoksun çalıştı
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Galatasaray kendini buldu
Sezona yine tutuk başladı
Fenerbahçe'de kayıp aranıyor
Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı
İbrahimovic Milan'ı kurtardı
Yeni Malatyapor 3 puana 2 golle uzandı
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor
Der Klassiker'de gülen yine Bayern Münih!
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum