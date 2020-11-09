Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Fiorentina'nın başına geçti.

Giuseppe Iachini ile yollarını ayıran Mor Menekşeler, eski hocaları ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da imza sonrasında, "Prandelli bizim için en iyi seçenekti, ona çok güveniyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam, 2005-2010 yılları arasında Fiorentina'da görev yapmış ve 1.71 puan ortalaması ile kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmıştı.



