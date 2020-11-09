SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cesare Prandelli Fiorentina'nın başına geçti

Cesare Prandelli Fiorentina'nın başına geçti

İTALYA HABERLERİ  | 09.11.2020 23:06 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1,5 yıldır kulüpsüz olan Cesare Prandelli, Fiorentina'nın başına geçti.

Cesare Prandelli Fiorentina'nın başına geçti

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli, Fiorentina'nın başına geçti.

Giuseppe Iachini ile yollarını ayıran Mor Menekşeler, eski hocaları ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyorJuventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso da imza sonrasında, "Prandelli bizim için en iyi seçenekti, ona çok güveniyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

İtalyan teknik adam, 2005-2010 yılları arasında Fiorentina'da görev yapmış ve 1.71 puan ortalaması ile kariyerinin en yüksek derecesine ulaşmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyorVe resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Galibiyeti soyunarak kutladı!
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor
Ronaldo'ya büyük şok! Yollar ayrılıyor...
ÖZET | Milan - Hellas Verona maç sonucu: 2-2
İbrahimovic Milan'ı kurtardı
Ve resmen açıklandı! Hakan Çalhanoğlu Milan'a imzayı atıyor
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
ÖZET | Ferencvaros - Juventus maç sonucu: 1-4
Morata ve Dybala iş birliği
Roma'nın eski takım kaptanı Totti, Kovid-19'a yakalandı
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Lazio'dan mucize: +5 ve +8!
Muriqi 11'de başladı... Lazio, Torino'yu 4-3 yendi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.