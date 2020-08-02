ÇESİAD’ın bayram buluşması Çorum’da gerçekleştirildi

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nin (ÇESİAD) geleneksel bayram buluşması etkinliği Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Merkezi İstanbul’da bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nin geleneksel bayramlaşma programının Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın daveti üzerinde Çorum’da gerçekleştiğini ifade eden ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, İstanbul’dan ve Çorum’dan çok sayıda katılımcı ile her bayram bir araya geldiklerini, bu yılki buluşmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

’Kendini iyi yetiştirmiş gençlere ihtiyacımız var’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da, “Bundan sonra da bu organizasyonlara talip olduğumuzu ve önümüzdeki bayramlarda da devam ettirmeyi diliyorum. Üniversite eğitiminin önemine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Çok farklı alanlarda kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Çünkü bizim çok iyi yetişmiş bir gençliğe ihtiyacımız var” dedi.

İçerisinde bulunduğumuz süreçte, Türkiye’nin bir tarihe tanıklık ettiğini hatırlatan Aşgın, “Belki şu anda biz bunun farkında değiliz ama bundan yıllar sonra, Ayasofya’nın açılmasının öncesi ve sonrası diye tarihte yazacak. Afrin’e girdiğimiz günlerin öncesi ve sonrası diye tarih yazacak. O tarihin yazıldığı günlere bizi şahit tutan ve Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu mücadelenin bir neferi olmayı bize nasip eden rabbimize hamd ediyorum. Yeryüzünde hak ve adalet eksenli yeni bir dünya düzeni mutlaka kurulacak. Biz bu düzeni kuracaklara destek olsak da kurulacak, olmasak da kurulacak. Çünkü bu Allah’ın vaadidir ve bu nuru mutlaka tamamlayacaktır. Bu nur; yeryüzünde adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir medeniyetin ve yeni bir dünya düzenini kurulmasıdır. Madem ki sonuç bu olacak, biz istiyoruz ki bu sonuçta bir nefer olalım. İstanbul bir gün mutlaka fethedilecekse biz orada bir Ulubatlı Hasan olalım, Fatih’in ordusundaki askerlerden biri olalım. Biz büyük bir inançla burada yerimizi almalıyız. Yerimizi alırken donanımımız çok iyi olmalı. Her meslekten insan samimiyeti ile karakteri ile ve mesleği ile ve hüneri ile en iyisi olmalı. Bu kapıyı ancak böyle bir inanmışlıkla açarız ve açtığımız kapı kalıcı olur. Biz inanıyoruz ve haklıyız. Allah’tan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bunun en güzel örneği liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünya’ya karşı kurduğu cümleler çoğu insanın kuracağı cümleler değildir. O da yetişmiş olduğu iklimden, aldığı karakterden ve aldığı eğitimden o cümleleri inanmışlıkla kurabiliyor ve topu gelsin diyebiliyor. Rabbim onun davasının dışında bir davayı bizim önümüze koymasın. Ayasofya açıldı, şimdi genç neslin önünde çok daha büyük hedefler var. Bulunduğumuz makamların hakkını verebilmeyi ve cenneti kazanan bir hayat yaşamayı diliyorum” şeklinde konuştu.