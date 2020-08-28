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Çeşitli suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.08.2020 21:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheliden 29’u tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheliden 29’u tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Aranan şahısların bulunabileceği yerlere uygulamalar yapan polis ekipleri, aynı zamanda şahısların sağlanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı.
Operasyonda cinayet suçundan 18 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5-9 yıl arası aranan 2 kişi, hırsızlık, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 5 yıla kadar değişik sürelerde hapis cezası ile aranan 26 kişi ve yakalama müzekkeresi ile aranan 13 kişi yakalandı.
42 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 29’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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