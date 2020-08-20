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Çeşitli suçlardan aranan 29 şüpheli yakalandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ağustos ayı içerisinde ’Huzur’ operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ağustos ayı içerisinde ’Huzur’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Huzur” operasyonu düzenlendi. Ağustos ayında yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs, 8 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 7,63 gr esrar maddesi, 0.42 gram Bonzai maddesi, 78 adet kök kenevir maddesi, 0.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 18 şahsa alkol alıp çevreye rahatsızlık vermekten, 5 şahsa gürültü yaparak rahatsızlık vermekten, 4 şahsa ise kuru sıkı tabanca taşımaktan dolayı toplam 27 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

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Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

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Öğle
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İkindi
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Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Kılıç Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
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