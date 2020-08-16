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Çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 30 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 28 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 55 aranan şahıs yakalandı.Çalışmalarda ayrıca,174 gr.

Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.
Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 30 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 28 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 55 aranan şahıs yakalandı.
Çalışmalarda ayrıca,174 gr. uyuşturucu madde, 9 adet uyuşturucu hap, 7 adet ruhsatsız tabanca 35 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kapkaç konusu cep telefonu, 2 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı tablet, 4 adet çalıntı cep telefonu, Bir miktar çalıntı para, 1 adet çalıntı altın küpe, 1 adet çalıntı altın kolye, 100 metre çalıntı kablo, 4 adet çalıntı kimlik kartı, 2 adet çalıntı saat, 139 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet suça konu araç, 1 adet hassas terazi, 1 adet kumar makinesi, 5 adet kesici alet ve bir miktar sahte para ele geçirildi.

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