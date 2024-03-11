Çeşitli suçlardan aranan 73 şahıs tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonel faaliyetler gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 103 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 10 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 şahıs olmak üzere toplam 133 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 73 şahıs ise mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 202,08 gram metamfetamin, 486 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 26 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

