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Çeşme 23 Nisan’ı balkonlardan coşkuyla kutlayacak

İZMİR HABERLERİ  | 22.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çeşme’de de balkonlardan ve pencerelerden kutlanacak.Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla ve renkli etkinliklerle kutlayan Çeşmeliler, bu yıl aynı coşkuyu evlerinde yaşayacak.

Çeşme 23 Nisan’ı balkonlardan coşkuyla kutlayacak

Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çeşme’de de balkonlardan ve pencerelerden kutlanacak.
Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla ve renkli etkinliklerle kutlayan Çeşmeliler, bu yıl aynı coşkuyu evlerinde yaşayacak. Çeşmeliler, 23 Nisan kutlama hazırlıklarına bugünden başlarken, evlerinin balkonlarını ve balkonlarını bayraklarla donattı. Çeşmeli çocuklar da bu yıl evlerini süsleyerek bayram sevincini evlerine taşıdı. Çeşmeliler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yarın akşam saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı okuyarak kutlayacak. Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hilal Özcan da, bu yıl evlerde yaşanacak 23 Nisan coşkusunun hazırlıklarına çizgileriyle katıldı.

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