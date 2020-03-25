YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme Belediyesi’nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı

Çeşme Belediyesi’nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı

İZMİR HABERLERİ  | 25.03.2020 19:42 | Son Güncelleme

Çeşme Belediyesi, korona virüs salgını tehlikesine karşı video hazırlayarak, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanarak, sosyal medya sayfalarında yayınlanan videoda, Çeşmeliler, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.

Çeşme Belediyesi’nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı

Çeşme Belediyesi, korona virüs salgını tehlikesine karşı video hazırlayarak, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı.
Çeşme Belediyesi tarafından hazırlanarak, sosyal medya sayfalarında yayınlanan videoda, Çeşmeliler, "Evinde kal Çeşme" çağrısı yaptı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da hazırlanan videoda yaptığı çağrıda, "Sevgili Çeşme ailem, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine harfiyen uyacağız. Bizler, Çeşme Belediyesi olarak, tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Sizler de bu mücadeleye evlerinizde kalarak, bizlere destek vereceksiniz. Sağlığın için, ailen için, büyüklerin için ’Evde kal Çeşme’, ’Evde kal Türkiye’" dedi.

Çeşme Belediyesi’nden videolu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

İzmir Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
07:00
Öğle
13:22
İkindi
16:51
Akşam
19:35
Yatsı
20:52

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Duru Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

İzdemir termik santral yatırımına başladı

İzdemir termik santral yatırımına başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.