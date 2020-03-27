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Çeşme Esnaf Odası Başkanı: "Bu zor günleri beraber aşacağız"

İZMİR HABERLERİ  | 27.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Bütünlüğümüzü koruyarak, birbirimize sarılarak bu zor günleri beraber aşacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, dünyayı tehdit eden korona virüsü salgınının esnafı da zor duruma düşürmesi nedeniyle bir açıklama yaptı.

Çeşme Esnaf Odası Başkanı: "Bu zor günleri beraber aşacağız"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Bütünlüğümüzü koruyarak, birbirimize sarılarak bu zor günleri beraber aşacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.
Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, dünyayı tehdit eden korona virüsü salgınının esnafı da zor duruma düşürmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. Köfüncü, "Bu zor günleri, el birliği ve dayanışma ile atlatacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.
Köfüncü, "Mühim olan moralimizi bozmadan, birbirimize kenetlenerek, birbirimize destek olarak ve konulan kurallara uyarak bu sıkıntılı süreci atlatabilmektir. Elbetteki bu sıkıntılar geride kalacaktır. Bu süreçte esnaf odası başkanınız olarak sizlerden bazı beklentilerim vardır. Çoğu mesleklerde yaşanan sıkıntıların ve size birebir gelen sorunları bize bildirin. Bizler, sizlerden gelen ve bizlerin gördüğü sorun ve önerileri, bir üst kurulumuza aktarabilelim. Ben de sizin bir kardeşiniz ve yol arkadaşınız olarak, bana her an ulaşabileceğinizi belirtmek isterim. Bütünlüğümüzü koruyarak, birbirimize sarılarak, bu zor günleri beraber aşacağımızdan şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

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