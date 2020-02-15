Çeşme İYİ Parti’de Volkan Evci güven tazeledi

İYİ Parti Çeşme Teşkilatı Kurucu İlçe Başkanı Volkan Evci, iki yıl önceki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından, bugün gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurul’da da yeniden İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi.

İYİ Parti Çeşme İlçe Teşkilatı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Serap Özöktem, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Sonay Ayan, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Demokrat Parti Çeşme İlçe Başkanı Mehmet Karagöz, Çeşme Belediyesi Meclis Üyeleri Havva Evci, Özay Dinç ve Aybars Yıldırım konuk olarak katılırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da çelenk gönderdi.

"Çeşme’de Millet İttifakı’ndan memnunuz"

Çok sayıda partilinin katıldığı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Volkan Evci, "Yüreği iyilikle dolu, cesur, Çeşmeli İYİ Partili gönüldaşlarım; 2 yıl 10 gün önce bize acil bir kongre yaptırmışlardı. İlk kongremizi partimizde gerçekleştirmiştik. Seçime giremiyorduk, girdik. Genel Başkanımız Meral Akşener’in söylediği gibi, bu cesurlar hareketiydi. Çeşme’de, geçtiğimiz yerel seçimlerde, Millet İttifakı ile seçime girdik. CHP İlçe Yönetimi ile ve Belediye Başkanı adayı ile uyum içindeydik. Belediye Başkanımız Ekrem Oran’ı, Belediye Başkanı koltuğuna oturttuk. Umuyorum ki, bu Millet İttifakı, Çeşme’de önümüzdeki seçimlerde de sürecek. Biz Çeşme’de Millet İttifakı’ndan memnunuz" diye konuştu.