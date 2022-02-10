Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir plajda düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni bulundu.

Boyalık Plajı'nda denizde hareketsiz biri bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede söz konusu kişinin öldüğü belirlendi.

35-40 yaşlarındaki siyahi bir erkeğe ait ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bir düzensiz göçmene ait olduğu değerlendiriliyor.



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