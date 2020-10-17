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Çeşme Marina yapay resif projelerini genişletiyor

İZMİR HABERLERİ  | 17.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

Daha önce kalamar yuvası ve deniz patlıcanları ile ilgili çalışmalar yürüten Çeşme Marina, ilkini 2019’da gerçekleştirdiği yapay resif projesini genişleterek bir diğer yapay resifi marina sularına bıraktı.Çeşme Marina, çevre ve doğayı yaşatmak için projelerini geliştirmeye devam ediyor.

Çeşme Marina yapay resif projelerini genişletiyor

Daha önce kalamar yuvası ve deniz patlıcanları ile ilgili çalışmalar yürüten Çeşme Marina, ilkini 2019’da gerçekleştirdiği yapay resif projesini genişleterek bir diğer yapay resifi marina sularına bıraktı.
Çeşme Marina, çevre ve doğayı yaşatmak için projelerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kalamar yuvası ve deniz patlıcanları ile ilgili çalışmalar yapan Çeşme Marina, yapay resifi marina sularına bıraktı. İlki 2019’da gerçekleştirilen ve hurda demirlerin kimyasallardan arındırılıp birleştirilmesiyle oluşturulan resifler için konuşan Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, konu hakkında bilgi verdi. Akaltan, "Yapay resif projemiz ile su içi canlı popülasyonunu arttırmayı, yok olma tehlikesinde olan resifleri yenileyerek hassas derin su canlıları ve bölge ekolojisine destek olmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Çeşme Marina yapay resif projelerini genişletiyor

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