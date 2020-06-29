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Çeşme Marina’dan iki acil durum tatbikatı bir arada

İZMİR HABERLERİ  | 29.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Çeşme Marina, deniz yangını ve çevre kirliliği önleme tatbikatını başarı ile gerçekleştirerek, acil durum müdahale kabiliyetlerini test etti.Çeşme Marina’da gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği bir teknede yangın çıktı.

Çeşme Marina, deniz yangını ve çevre kirliliği önleme tatbikatını başarı ile gerçekleştirerek, acil durum müdahale kabiliyetlerini test etti.
Çeşme Marina’da gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği bir teknede yangın çıktı. Çeşme Marina’nın botları ile yanan tekne marina dışına yedeklendi. Yedekleme sırasında önce Çeşme Marina botları ardından da İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan tekneye tazyikli su ile müdahale etti. Teknenin etrafına denizde yakıt sızıntısına karşı bariyer oluşturuldu.

"Bu tür tatbikatların önemi büyük"
Tatbikat ile ilgili Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, yaz sezonu için herhangi bir olumsuzluğa karşı tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, “Bu tatbikatın amacı; marina içerisinde yaşanabilecek bir tekne yangınına ya da çevre kirliliğine acil müdahale edecek personel ve ekipmanların hazır olduğunu test etmek ve paydaşlarımız ile koordinasyonun sağlandığından emin olmaktı. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte artan yat ve tekne trafiğinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır olmalarını sağlamak ve en kısa sürede acil durumlara müdahale ederek yaşanabilecek olumsuz bir olayın önüne geçmek adına uzun yıllardır tatbikatlarımızı başarı ile gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirilen tatbikatımızı başarı ile tamamladık. İlk müdahalede büyük önemi olan acil durum ekibimize her daim duruma hazırlıklı oldukları için ayrıca teşekkür ederiz. İzmir İtfaiyesi ve Çeşme Liman Başkanlığı ile ortak gerçekleştirilen bu tür tatbikatların bizler için önemi çok büyük. Bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi

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