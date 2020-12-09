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Çeşme Müftülüğünden dereceye giren öğrencilere para ödülü

İZMİR HABERLERİ  | 09.12.2020 15:03 | Son Güncelleme

Çeşme Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Göç ve Aile” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülü verdi.Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Göç ve Aile” temalı resim yarışmasına, Çeşmeli öğrenciler de katıldı.

Çeşme Müftülüğünden dereceye giren öğrencilere para ödülü

Çeşme Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Göç ve Aile” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülü verdi.
Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Göç ve Aile” temalı resim yarışmasına, Çeşmeli öğrenciler de katıldı. Çeşme’de resim yarışmasında, Hacı Murat Hatice Özsoy 12-A sınıfı öğrencisi Ezgi Su Bayseç birinci, Çeşme Anadolu İmam Hatip Lisesi 12-A sınıfı öğrencisi Zeynep Adıgüzel ikinci ve Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi 9-C sınıfı öğrencisi Elvan Yılmaz üçüncü oldu.
Çeşme Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ve Çeşme Müftüsü Halil Kara katıldı. Törende, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve İlçe Müftülüğü tarafından da para ödülleri verildi.

Çeşme Müftülüğünden dereceye giren öğrencilere para ödülü

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