Çeşme, ’Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na pilot ilçe olarak katıldı

Geçtiğimiz aylarda WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı (Plastik Smart Cities) protokolünün ardından Çeşme pilot ilçe oldu. Çeşme, plastik kirliliğini, 2 yıl içinde, yüzde 30 azaltmayı taahhüt etti.

2018 yılında WWF tarafından yayımlanan Akdeniz’de Plastik Raporu’na göre turizm sezonunda denizlere karışan plastik atıklar yüzde 40 artıyor. Yıllardır sürdürülebilir turizmin ülkemizde öncülüğünü yapan Çeşme, plastik atıkları engellemek konusunda da benzer turistik beldelere örnek teşkil etmek için çok uygun bir konumda olması nedeniyle pilot ilçe seçildi.

Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na İzmir’in yanında pilot ilçe olarak katılmasıyla, Çeşme’nin itibarını hem yerelde, hem de uluslararası ölçekte pekiştirmesi, daha da önemlisi diğer turistik ilçeler için bir model oluşturarak Akdeniz’i plastikleriyle en çok kirleten ülkelerden biri olunmasının önüne geçecek potansiyeli sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

"Sahillerimizin doğal güzelliklerini korumak için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz”

Alaçatı Mahallesi’nde bir otelde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, İzmir’in WWF’in Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na Amsterdam ve Nice’in ardından katılan üçüncü şehir olduğuna dikkat çekti. Bayar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şimdi de Çeşme, bu çalışmanın pilot ilçesi olmak için önemli bir adım atıyor. Sahillerinin doğal güzelliğini korumak için Çeşme’nin bu adımı atarak pilot ilçe rolünü üstlenmesinin, doğa koruma açısından da çok isabetli olduğunu düşünüyoruz. Kendilerine bu adımı attıkları için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Böylesine bir yeryüzü cennetinin bu programa, Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katılması bizim motivasyonumuzu daha da artıran bir gelişmedir. Temennim 27 Temmuz 2022’de yine burada bir araya gelip, plastik kirliliğini %30 azaltma hedefini fersah fersah aşan Çeşme’nin başarı öyküsünü dinlemek, sonrasında da bu öyküyü hep birlikte Türkiye ve dünyaya anlatmak.”

Yapılan konuşmaların ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Çeşme’yi pilot ilçe yapan protokolü imzaladı.

