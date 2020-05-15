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Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı

İZMİR HABERLERİ  | 15.05.2020 17:36 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Çeşme'de bakanlık koordinasyonunda toplantılarımıza devam edeceğiz. Önemli olan Çeşme'nin dokusuna, yapısına uygun ve geleceğin turizmini Çeşme'ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında, dünyaca örnek gösterilecek bir turizm markasının, Çeşme Projesi'nin Ege Bölgesi'nde var olmasını sağlamak"

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme Projesi'yle ilçeyi, örnek gösterilecek bir turizm markası yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme ilçesinde düzenlenen, Ege Turizm Planı kapsamındaki "Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Çeşme Projesi için bir komisyon oluşturduklarını belirtti.

Ersoy, komisyonda İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, turizmle ilgili sivil toplum kuruluşları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin yer aldığını aktardı.

Komisyonun koordinasyonunu Bakanlığının yaptığına işaret eden Ersoy, şöyle dedi:

"Bundan sonra düzenli olarak burada geniş tabanlı kabulün oluşturulacağı bir plan yaratmak açısından Çeşme'de bakanlık koordinasyonunda bu toplantılarımıza devam edeceğiz. Önemli olan Çeşme'nin dokusuna, yapısına uygun ve geleceğin turizmini Çeşme'ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında, dünyaca örnek gösterilecek bir turizm markasının, Çeşme Projesi'nin Ege Bölgesi'nde var olmasını sağlamak."

Bununla ilgili ilk geniş katılımlı toplantıyı bugün yaptıklarına değinen Bakan Ersoy, bundan sonra da toplantılara devam ederek örnek planlamaları yapacaklarını, daha sonra ise projede ihale ve yapılaşma aşamasına geçeceklerini vurguladı.

Proje için teknik bir ekip oluşturduklarını da aktaran Ersoy, teknik çalışılması gereken çok detayın olduğunu dile getirdi.

İki haftada bir komisyonu toplamayı düşündüklerini belirten Ersoy, Didim etabı konusunda ise "Bu projeyi netleştirelim. Burada yol haritasında yaşadığımız zorlukları ve faydaları görelim ondan sonra Didim etabında daha hızlı ilerleriz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

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