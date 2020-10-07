Çeşme Romanlar Derneğinden Kaymakam Çakıcı’ya ziyaret

Çeşme Romanlar Derneği, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’yı ziyaret ederek nezaket ziyaretlerini sürdürdü. Ziyarette dernek heyeti, Çeşme’de yerleşik yaşayan Romanların sorunlarını dile getirdi.

Çeşme Romanlar Derneği Başkanı Kemal Hüner, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Hüner, CHP ve İYİ Parti Çeşme İlçe Başkanlıklarına yaptıkları nezaket ziyaretlerinin ardından Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’ya da nezaket ziyaretinde bulunduklarını, ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti. Nezaket ziyaretinde Kaymakam Çakıcı’ya, Çeşme’de yerleşik yaşayan Romanların sorunlarını dile getirdiklerini belirten Hüner, Kaymakam Çakıcı’nın Çeşmeli Romanların yanında olduğunu söylediğini aktardı. Başkan Hüner, "Derneğimiz, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çeşmeli Romanların sesini her platformda dile getireceğiz" dedi.

