Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı

Azat YILDIZ/İZMİR,(DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarala yurt dışına çıkmak isteyen 27 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik komutanlığı, saat 03.25 sıralarında hareketli lastik bot içerisindeki bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 27 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (DHA)

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