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Çeşme’de 28 şişe etil alkole el konuldu

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 00:33 | Son Güncelleme

KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından 3 ayrı markette yapılan arama sonucunda sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 28 şişe etil alkol ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çeşme’deki 3 ayrı markette eş zamanlı olarak, sahte içki yapımında kullanılan alkol araması yaptı.KOM ekiplerinin yaptığı arama sonucunda, 1 litrelik cam şişeler içerisinde, 3 ayrı markaya ait, sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.Polis ekiplerinin sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirerek ele geçirdiği etil alkoller ile ilgili olarak bir market sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çeşme’de 28 şişe etil alkole el konuldu

KOM Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından 3 ayrı markette yapılan arama sonucunda sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 28 şişe etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çeşme’deki 3 ayrı markette eş zamanlı olarak, sahte içki yapımında kullanılan alkol araması yaptı.

KOM ekiplerinin yaptığı arama sonucunda, 1 litrelik cam şişeler içerisinde, 3 ayrı markaya ait, sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

Polis ekiplerinin sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirerek ele geçirdiği etil alkoller ile ilgili olarak bir market sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

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