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Çeşme’de 5 eve giren hırsızlık zanlısı yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 05.01.2021 18:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde 4 evden hırsızlık yapan ve son girdiği evde suçüstü yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi’nde 4 ayrı adresteki konuta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen ve firari olarak aranan K.E., dün saat 14.30 sıralarında Ilıca Mahallesi’ndeki bir eve de hırsızlık amacıyla girdi.

Çeşme’de 5 eve giren hırsızlık zanlısı yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde 4 evden hırsızlık yapan ve son girdiği evde suçüstü yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi’nde 4 ayrı adresteki konuta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen ve firari olarak aranan K.E., dün saat 14.30 sıralarında Ilıca Mahallesi’ndeki bir eve de hırsızlık amacıyla girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinden kaçarken Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.
K.E.’nin üzerinde ve sakladığı yerde arama yapan Asayiş ekipleri, 2 bin 260 lira para, 28 lira 25 kuruş bozuk para, 1 altın ve 1 gümüş renkli kol saati, 2 yüzük, 1 adet elmas detayları bulunan kolye ucu, 1 adet 60 santim uzunluğunda altın zincir, 1 adet küpe sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Çeşme Kaymakamlığı tarafından tahliye işlemi yapılan, Çeşme girişindeki çadırlarda kaldığı ifade edilen K.E., Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından, 5 ikamet hırsızlığı iddiasıyla Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. K.E., bugün yapılan yargılamanın ardından tutuklanarak Menemen Cezaevi’ne gönderildi.

Çeşme’de 5 eve giren hırsızlık zanlısı yakalandı

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