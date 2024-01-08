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Çeşme’de gece kulübünde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

08.01.2024 08:11 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün saat 04.30 sıralarında Ardıç Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için gece kulübüne gelen S.E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, S.E.’ye silahlı saldırı gerçekleşti ve şüpheliler olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gece kulübüne polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kan kaybettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenilen S.E., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine götürüldü.

Gece kulübünde kamera görüntülerini izleyen ve inceleme gerçekleştiren polis ekipleri ise, saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etti. Olayla ilgili 3 şüpheli, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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