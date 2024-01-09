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Çeşme’de karı-kocayı vurup katil olan eski muhtar tutuklandı

09.01.2024 08:27 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Çeşme ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada karı-koca çifti, tabancayla vuran ve bir kişinin ölümüne neden olan eski muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çeşme’de karı-kocayı vurup katil olan eski muhtar tutuklandı

Olay, dün gündüz saatlerinde Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı Ş.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve karısı E.D. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.K, yanında bulunan tabancayla karı-kocaya ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan çiftten Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, karısı E.D. ise elinden vuruldu. Olayın faili olan eski muhtar Ş.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D. isimli kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan eski muhtar Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çeşme’de karı-kocayı vurup katil olan eski muhtar tutuklandı

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