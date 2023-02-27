YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme’de korkutan yangın kontrol altına alındı

Çeşme’de korkutan yangın kontrol altına alındı

27.02.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Çeşme’de korkutan yangın kontrol altına alındı

Akşam saatlerinde, Altınkum mevkiinde, yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzereyken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Ardıç ağaçlarının ve yabani zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangın, civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Yangının kontrol altına alındığı Çeşme Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken, "Altınkum Mevkii Şehit Mehmet Mahallesi’nde, yüksek gerilim hattının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Çeşme..." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 114 tutuklamaİzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe: 114 tutuklama
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan kişi yol kenarında ölü bulunduİstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan kişi yol kenarında ölü bulundu
İkizler Alican ve Emrecan depremde el ele yaşama veda ettiİkizler Alican ve Emrecan depremde el ele yaşama veda etti
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:40
Öğle
13:29
İkindi
16:37
Akşam
19:08
Yatsı
20:24
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.