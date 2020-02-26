Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de bir limanda senaryo gereği "limana terörist sızması ve gemiyi ele geçirmesi" tatbikatında teröristler kısa sürede etkisiz hale getirildi. İlçe protokolünün de izlediği tatbikat nefes kesti.

Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği gereğince ISPS Kod kapsamında Çeşme Ulusoy Limanı’nda gerçekleştirilen uygulamalı tatbikata Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Erdem Beken, TCSG 24 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı İhsan Çağrı Ekim, Gümrük Müdürü Yusuf Kurt, Ulusoy Liman İşletme Müdürü Celal Ulaş, Ulusoy Liman Güvenlik Sorumlusu Kemal Sarıgül katıldı. Tatbikat başlamadan önce verilen brifingde, Ulusoy Liman Güvenlik Sorumlusu Kemal Sarıgül tatbikatın amacı, tatbikatta elde edilmesi hedeflenen sonuçlar ve tatbikatın senaryosu hakkında bilgi verdi.

Şifne Koyu’nda yapılması planlanan yat limanını protesto etmek ve bunu sansasyonel bir olay ile medyaya duyurmak ve bu konuda devlet birimleri ile pazarlık yapmak amacıyla Çeşme Limanı’nda oluşabilecek bir zafiyetten istifade ederek limana sızmak, limanın personel yoğunluğu terminal bölgesinde panik oluşturmak ve panikten yararlanarak gemiye sızmak, geminin çeşitli yerlerine patlayıcı yerleştirerek pazarlık gücünü elde tutmak şeklinde hazırlanan tatbikat senaryosu uygulamaya geçirilirken, ilçe protokolü de tatbikatı balkondan izledi. Senaryo gereği teröristler, terminal binasına ve gemiye binerek personeli etkisiz hale getirip, gemi kaptanını da rehin alırken, teröristler telsizle bağlantı kurarak amaçlarını söylediler. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Beken teröristleri sakin olmaya ve kimseye zarar vermemeye davet ederken, polis ekipleri karada, Sahil Güvenlik botu da geminin etrafında dolaşarak denizde güvenlik tertibatı aldı. Tatbikatın son bölümünde ise polis ekipleri operasyon başlatarak, teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirdi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara telsizle tatbikatın sona erdiğini belirterek, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.

