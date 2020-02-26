YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

İZMİR HABERLERİ  | 26.02.2020 14:39 | Son Güncelleme

Çeşme’de bir limanda senaryo gereği "limana terörist sızması ve gemiyi ele geçirmesi" tatbikatında teröristler kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Çeşme’de bir limanda senaryo gereği "limana terörist sızması ve gemiyi ele geçirmesi" tatbikatında teröristler kısa sürede etkisiz hale getirildi. İlçe protokolünün de izlediği tatbikat nefes kesti.
Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu Uygulama Yönetmeliği gereğince ISPS Kod kapsamında Çeşme Ulusoy Limanı’nda gerçekleştirilen uygulamalı tatbikata Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Erdem Beken, TCSG 24 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı İhsan Çağrı Ekim, Gümrük Müdürü Yusuf Kurt, Ulusoy Liman İşletme Müdürü Celal Ulaş, Ulusoy Liman Güvenlik Sorumlusu Kemal Sarıgül katıldı. Tatbikat başlamadan önce verilen brifingde, Ulusoy Liman Güvenlik Sorumlusu Kemal Sarıgül tatbikatın amacı, tatbikatta elde edilmesi hedeflenen sonuçlar ve tatbikatın senaryosu hakkında bilgi verdi.
Şifne Koyu’nda yapılması planlanan yat limanını protesto etmek ve bunu sansasyonel bir olay ile medyaya duyurmak ve bu konuda devlet birimleri ile pazarlık yapmak amacıyla Çeşme Limanı’nda oluşabilecek bir zafiyetten istifade ederek limana sızmak, limanın personel yoğunluğu terminal bölgesinde panik oluşturmak ve panikten yararlanarak gemiye sızmak, geminin çeşitli yerlerine patlayıcı yerleştirerek pazarlık gücünü elde tutmak şeklinde hazırlanan tatbikat senaryosu uygulamaya geçirilirken, ilçe protokolü de tatbikatı balkondan izledi. Senaryo gereği teröristler, terminal binasına ve gemiye binerek personeli etkisiz hale getirip, gemi kaptanını da rehin alırken, teröristler telsizle bağlantı kurarak amaçlarını söylediler. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Beken teröristleri sakin olmaya ve kimseye zarar vermemeye davet ederken, polis ekipleri karada, Sahil Güvenlik botu da geminin etrafında dolaşarak denizde güvenlik tertibatı aldı. Tatbikatın son bölümünde ise polis ekipleri operasyon başlatarak, teröristleri kısa sürede etkisiz hale getirdi. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara telsizle tatbikatın sona erdiğini belirterek, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

İzmir Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:42
Öğle
13:29
İkindi
16:36
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Deva Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir’de bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü yakalandı

İzmir’de bir yayaya çarparak kaçan aracın sürücüsü yakalandı

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.