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Çeşme’de polis ve jandarma ekiplerince sıkı denetim

İHA İHA
27.02.2024 08:45
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda binlerce şahsın ve aracın sorgusu gerçekleştirildi, 1 milyon lirayı aşkın trafik cezası kesildi.

Çeşme’de polis ve jandarma ekiplerince sıkı denetim

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-26 Şubat tarihlerinde, ilçede denetimler gerçekleştirildi. 20 bini aşkın kişinin ve yaklaşık 13 bin aracın sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan 83 şahsı yakaladı. 405 araca cezai işlem uygulayan ekipler, 16 kişiye de alkollü araç kullanmak suçundan işlem yaptı. Ekipler tarafından, toplamda 1 milyon 365 bin 345 TL trafik cezası kesilirken, ilçede yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

Çeşme’de polis ve jandarma ekiplerince sıkı denetim

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