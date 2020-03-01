YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme’de polis ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu

Çeşme’de polis ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu

İZMİR HABERLERİ  | 01.03.2020 21:59 | Son Güncelleme

Çeşme’de Narkotik Polisleri ve Jandarma ekiplerinin bir bağ evine yaptığı ortak operasyonda, 1,5 kilo esrar maddesi, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.M.K.T.

Çeşme’de polis ve jandarmadan ortak uyuşturucu operasyonu

Çeşme’de Narkotik Polisleri ve Jandarma ekiplerinin bir bağ evine yaptığı ortak operasyonda, 1,5 kilo esrar maddesi, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.
M.K.T. adlı zanlının bağ evinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Şubat Cumartesi günü bağ evine ortak operasyon yaptı.
Ekiplerin bağ evinde yaptığı aramada, bidonların içerisine zulalanmış 1,5 kilo esrar maddesi, 2 tüfek, 1 tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.
M.K.T. adlı zanlı, işlemleri tamamlanarak Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, yapılan yargılamanın ardından, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:36
Öğle
13:29
İkindi
16:39
Akşam
19:11
Yatsı
20:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Merve Eczanesi
Bayrakli
Yücel Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Jandarmadan İzmir genelinde trafik uygulaması

Jandarmadan İzmir genelinde trafik uygulaması

Başkanı Yetişkin’den kargo firmasına teşekkür

Başkanı Yetişkin’den kargo firmasına teşekkür

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.