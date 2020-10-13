Çeşme’de tablet bağış kampanyası devam ediyor

Çeşme Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce koordine edilen "Çeşme uzaktan eğitimi destekliyor" projesi kapsamındaki tablet bağışı kampanyası devam ediyor.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı’nın, kaymakamlık olarak 10 tablet bağışlayarak başlattığı kampanyaya Çeşme Müftülüğü de 10 tablet bağışlayarak destek verdi. Kampanya 1 Kasım tarihine kadar devam edecek. Çeşme’de, tablet/bilgisayar ya da internet erişimi olmayan öğrencilere yönelik bir ay sürecek kampanyaya katılmak isteyen hayırseverler, kurum ve kuruluşlar, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlarını ulaştırabilecek.

Tabletlerden verim alınabilmesi için minimum özelliklere dikkat çekildi

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin tabletlerden verim alabilmeleri, donma sorunu olmadan uzaktan eğitim alabilmeleri için tabletlerde olması gereken minimum özelliklere de dikkat edilmesi ricasında bulunarak, minimum özellikleri şöyle sıraladılar: "Android 7 ve üzeri işletim sistemi, 8" inç ve üzeri ekran genişliği, 2 GB Ram, 16 GB dahili hafıza, 5000 mAh,- Bluetooth 4.0, 2 MP ön kamera- Wi-Fi."

