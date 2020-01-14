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  4. Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi

MANİSA HABERLERİ  | 14.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Çeşme'de teknenin batması sonucu ölen 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi

MANİSA (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 11 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundan ailelerine teslim edilen 8 düzensiz göçmenin cenazesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi.

Emine Mahmud Hüseyin (21), Fidya Hüseyin (5), Leyla Hüseyin (3), Fadya Hüseyin (1), Hediya Nayıf Mahmo (25), Rezan Mahmo (7), Berivan Mahmo (6) ve Abdulhamid Mahmo (4) Turgutlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Buradaki cenaze törenine, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Hüseyin ve Mahmo ailesinin fertleri ile bölgede yaşayan bazı Suriyeliler ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin ve Mahmo ailelerinin 2012'den bu yana Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşadıkları öğrenildi.

- Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 11 Ocak'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 8 kişi kurtarılmıştı.

Soruşturma kapsamında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri evlerinde barındıranlar ve bu kişilerden alınan parayı saklayan ve havale eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu biri Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze düzensiz göçmen Manisa Suriyeli Turgutlu

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