Çeşme’de triatlon heyecanı

Dünyanın önde gelen triatlon etkinliklerinden Ocean Lava’nın ilk kez düzenlenecek Türkiye ayağı, İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleşecek. 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından triatlon sporcularının ve ailelerinin ağırlanacağı etkinlik, Çeşme’ye önemli katkılar sağlanacak.

Yüzme, bisiklet ve koşunun tek bir kişi tarafından peşi sıra yapılması nedeniyle dünyanın en zorlu sporlarından biri olarak kabul edilen triatlon heyecanı İzmir’de yaşanacak. Triatlonda dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında kabul edilen Ocean Türkiye ayağı, 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Çeşme’de gerçekleşecek. Etkinlik, İzmir Valiliği himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonunun katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Erhan Günay: "Valilik olarak gerekli tüm tedbirleri alacağız"

Öte yandan, Ocean Lava Türkiye etkinliğinin tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısının açılışında söz alan İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, “Ocean Lava Türkiye organizasyonunu, bölgemizdeki spor turizmini geliştirme ve yaygınlaştırma açısından önemli bir etkinlik olarak görüyoruz. Dolayısıyla başta sporcuların güvenliği olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin Valiliğimizce eksiksiz yerine getirilmesi hususunda hassasiyet göstereceğimiz aşikardır” dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, toplantıda yaptığı konuşmada, "Çeşme, Türkiye’deki turizm destinasyonlarının en büyüğü ve böyle büyük organizasyonlar yapmaya alışık bir kent. Çeşme’nin sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor kenti olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu ise, “İzmir’i sporun başkenti yapmak adına gerekli tüm girişimleri destekliyoruz. Ocean Lava Türkiye’nin de bu misyona sahip olduğu inancındayız. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, büyükşehir belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade etti.