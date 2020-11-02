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Çeşme’de tüp hırsızlığı zanlısı 3 kişi tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 02.11.2020 20:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir tüp deposundan 123 tüpün çalınması ile ilgili yakalanan 3 kişi tutuklanırken, tüpleri satın alan bir kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim tarihinde Çeşme’nin Musalla Mahallesi’ndeki bir tüp deposundan 123 adet tüp çalınması üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir tüp deposundan 123 tüpün çalınması ile ilgili yakalanan 3 kişi tutuklanırken, tüpleri satın alan bir kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim tarihinde Çeşme’nin Musalla Mahallesi’ndeki bir tüp deposundan 123 adet tüp çalınması üzerine Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda kamera görüntülerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir araç ve araç içindeki 3 kişi tespit edildi. Aracın O.E. adına kayıtlı olduğunu tespit eden polis ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatıyla O.E.’yi tespit edilen adresinde yakalayarak gözaltına aldı. O.E. ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen H.C. ve S.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yapılan sorgusunda 40-45 adet tüpün Mavişehir civarındaki bir tüp deposuna tanesi 105 liradan satıldığı tespit edildi. O.E., kalan tüpleri de kendi rızasıyla polis ekiplerine teslim etti. Tüp deposu sahibi O.E.’ye suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan ayrıca işlem yapıldı.
Tüp hırsızlığı zanlısı O.E., H.C. ve S.B., işlemlerinin ardından 1 Ekim Pazar günü Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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