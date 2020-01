Çeşme’de Uğur Mumcu için duygusal anma

"Büyük bir özveriyle ve korkusuzca mücadele etti"

CHP İl Başkanı Deniz Yücel de bir konuşma yaparak, "Bugün, adalet ve demokrasi mücadelesinin bir neferi olan, özgür, tarafsız, bağımsız, araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan Uğur Mumcu’nun aramızdan ayrılışının, bizden koparılışının 27. yıl dönümünde, onu anmak için bir aradayız. O, her zaman Atatürk ilke ve devrimlerini savundu. O, her zaman Cumhuriyeti savundu. O, her zaman tam bağımsız Türkiye’yi savundu. Onun için mücadele verdi. Kalemiyle, düşünceleriyle, öğretisiyle, tam bağımsız bir Türkiye, özgür, demokratik, laik, Cumhuriyet değerlerine bağlı bir Türkiye için, büyük bir özveriyle ve korkusuzca mücadele etti. Onun bu mücadelesi birilerini rahatsız etti. Birilerinin tekerine çomak soktu. O dönem ki karanlık odaklar, gerici odaklar, Uğur Mumcu ve onun gibilerinin mücadelesinden rahatsız olan odaklar, onu bizden ayırdılar, bizden kopardılar. Ancak biz onun düşüncelerini, onun duruşunu, onun korkusuz mücadelesini, yolumuza rehber edindik. Yolumuza ışık tuttu. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Muammer Aksoy ve Kubilay, onun gibi devrimciler ve demokratlar, onun gibi ’Sakıncalı Piyade’ler, her zaman bizim mücadelemize güç tuttu, güç verdi, ışık tuttu" diye konuştu.