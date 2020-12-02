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Çeşme’de uzaktan eğitime tablet desteği sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 02.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Çeşme Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" kampanyasına tablet bağışı sürüyor.

Çeşme’de uzaktan eğitime tablet desteği sürüyor

Çeşme Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" kampanyasına tablet bağışı sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı Çeşme Şubesi de, kampanya kapsamında 15 tablet bağışladı.
Çeşme’de ilçesinde tablet, bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrencilere yönelik olarak Çeşme Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" projesine vatandaşların ve kuruluşların desteği sürüyor. Türkiye Diyanet Vakfı Çeşme Şubesi de, 15 tablet bağışlayarak kampanyaya destek verdi. Türkiye Diyanet Vakfı Çeşme Şubesi yetkilileri, bağışladıkları 15 tableti, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker’e teslim etti.
Çeşme Kaymakamlığı’nın başlattığı kampanyada bugüne kadar 120 tablet, ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırıldı.

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