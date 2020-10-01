Çeşme’de, uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için kampanya

Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme’de tablet ya da internet bağlantısı olmadığı için uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenciler için kampanya başlattı. Bir ay sürecek kampanyaya katılmak isteyen hayırseverler, kurum ve kuruluşlar, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğüne tablet ve internet hattı bağışlarını ulaştırabilecek.

Çeşme Kaymakamlığınca düzenlenen ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Çeşme Uzaktan Eğitimi Destekliyor" kampanyasının tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Toplantı Salonunda yapıldı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, 10 tablet bağışlayarak kampanyayı başlattı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile hayırsever vatandaşlar katıldı.

"Fazla zamanımız olmadığı için böyle bir hamlede bulunduk"

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, pandemi sürecinin devam etmesinin uzaktan eğitimi zorunlu kıldığını belirterek, "Yaza nazaran vaka sayılarında düşmeler var ama yine de Türkiye’de ve Çeşme’de, virüsten kurtulmadan rahat edemeyiz. Dolayısıyla uzaktan eğitim konusunda yoğunlaşmamız gerekiyor. Devletimizin her halükarda uzaktan eğitime ulaşamayan çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya gücü var. Ancak bizim hemen çözümler bulmamız gerekiyor. İhale ve satın alma süreci, uzun süreceği için bizim fazla zamanımız yok. O yüzden ’Bu sorunu Çeşme içerisinde çözebilir miyiz?’ diyerek böyle bir hamlede bulunalım istedik" diye konuştu.