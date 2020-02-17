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Çeşme’de yaşayan Roman vatandaşlar dernekleşti

İZMİR HABERLERİ  | 17.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar, Çeşme Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneğini kurarak, tüm Romanları derneklerine davet etti.Çeşme’de yaşayan Roman vatandaşlar, bir süredir dernekleşmek için sürdürdükleri kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, derneklerinin kuruluş dilekçesini Çeşme Kaymakamlığına verdi.

Çeşme’de yaşayan Roman vatandaşlar dernekleşti

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar, Çeşme Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneğini kurarak, tüm Romanları derneklerine davet etti.
Çeşme’de yaşayan Roman vatandaşlar, bir süredir dernekleşmek için sürdürdükleri kuruluş çalışmalarını tamamlayarak, derneklerinin kuruluş dilekçesini Çeşme Kaymakamlığına verdi. Çeşme Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneğinin (ROMDER) kurucu başkanlığını ise Kemal Hüner üstlendi.
Başkan Hüner, derneğin amacına değinerek, "Derneğimizin amacı; Çeşme’de yaşayan Roman vatandaşlarımızın bir çatı altında toplanmasını sağlayarak; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaktır. Sivil toplum örgütü olarak bizler de Çeşmemize sahip çıkmak istiyoruz. Çeşmeli Romanları her platformda temsil edeceğiz. Çeşme’deki diğer sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içinde olmak ve güzel Çeşmemize katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır. Çeşme’de yaşayan tüm Romanlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyorum. Derneğimiz Çeşme’ye ve Romanlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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