Çeşme’deki aile, 7 kiracısından kira almadı

İzmir Çeşme’de, korona virüs salgını nedeniyle kiracılarına katkıda bulunmak isteyen Tekin Gökalp, Medeni Gökalp ve Özkan Gökalp, kiradaki 7 dairelerinin 1 aylık kiralarını almadı.

Dünyayı sarsan korona virüs salgını sonrası İzmir Çeşme’de 7 evi olan bir aile, ekonomik zorluk yaşayan kiracılarından 1 aylık kiralarını almama kararı aldı. Emekli olan ve kirada 2 dairesi olan Tekin Gökalp, ağabeyi Medeni Gökalp ve yeğeni Özkan Gökalp ile birlikte aldıkları kararla, kiracılarına bir nebze de olsa nefes aldırdı.

Aldıkları kararla ilgili bir açıklama yapan Tekin Gökalp, "Dünya şu anda bir virüsle uğraşıyor. Ülkemiz de aynı şekilde. Biz de bu süreçte bize en yakın olan kiracılarımıza, 1 aylık kirayı almamakla katkıda bulunmak istedik. Allah rızası için bunu yapıyoruz. Benim, ağabeyimin ve yeğenimin, toplam 7 tane evi kirada. Ailece karar aldık. 7’sinden de 1 aylık kirayı almayacağız. Çeşme’deki dükkan ve ev sahiplerini de inşallah böyle bir şeye teşvik etmiş oluruz. Onlar da kiracılarına katkıda bulunmuş olurlar" diye konuştu.

Çeşme’de balıkçılık yapan, restoranların kapalı olması ve vatandaşların evlerinde olmaları nedeniyle yakaladığı balığı satamadığı için ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Tekin Gökalp’in kiracısı Cafer Özçelik de, "Ev sahibim Tekin Gökalp, bu ay bizden kira almadı. Allah razı olsun. Bütün ev sahipleri kiracılarına böyle bir şey yaparsa, kiracılar çok mutlu olur. Balıkçılık yaptığım ve başka da bir gelirim olmadığı için çok mağdur durumdayım" diye konuştu.

