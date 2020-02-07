Çeşme’deki tarihi hamam hizmete açılıyor

Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, Çeşme’nin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi olarak bilinen, yıllardır restorasyon çalışmaları tamamlanmasına rağmen açılamayan Tarihi Çeşme Hamamı’nın yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi.

1500’lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Pargalı İbrahim Paşa tarafından Ceneviz Kalesi ve Kervansaray’ın yanına yaptırılan, Çeşme tarihi ve turizmi için büyük önem arz eden ve zamanla oldukça yıpranan Tarihi Çeşme Hamamı, 2016 yılında Anıtlar Kurulu kontrolünde Çeşme Belediyesi tarafından restore edilmesine rağmen yıllardır kapalıydı. Göreve geldiği andan itibaren dünya mirası olan tarihi eserlerin restorasyonunu yaparak ayağa kaldırmayı hedefleyen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Tarihi Çeşme Hamamı’nın hizmete açılması için sürdürülen çalışmaların sonuna gelindiğini ve hamamın kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

“SİT Kurulu’ndan oturma raporlarını aldık”

Tarihi Çeşme Hamamı’nın açılması için SİT Kurulu’ndan oturma raporlarını aldıklarını dile getiren Başkan Oran, “İlçemizdeki tek hamam olma özelliğini taşıyan ve restore edilmesine rağmen yıllardır açılamayan Tarihi Çeşme Hamamı’nı yakında açarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tarihi ve turistik amaçla kullanılmasını düşündüğümüz hamamda geleneksel gelin hamamları da yapılabilecek. 12 ay boyunca açık olacak hamam esnafımıza can suyu olurken aynı zamanda bölgeye canlılık katacak” dedi.