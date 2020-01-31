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Çeşme’deki yerel gazete önemli baş sayfalarından sergi açtı

İZMİR HABERLERİ  | 31.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinin uzun soluklu yerel gazetesi Yeni Çeşme Gazetesi, 30.

İzmir’in Çeşme ilçesinin uzun soluklu yerel gazetesi Yeni Çeşme Gazetesi, 30. yıl dönümünü gazetenin 30 yıllık arşivinin önemli baş sayfalarından açtığı sergiyle kutladı.
30 yılı geride bırakan Yeni Çeşme Gazetesi, 30 yıllık arşivinden önemli baş sayfaları bir araya getirdi ve sergi açtı. Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesinde gerçekleştirilen 30. yıl dönümü sergisi yoğun ilgi gördü. Sergiyi izleyenler, sergilenen baş sayfalara büyük ilgi gösterdi. Hafızaları tazeleyen baş sayfalarda; Çeşme’nin önemli olaylarını, Çeşme’de iz bırakan kişilerini ve kendilerini bulan bazı vatandaşlar, cep telefonları ile baş sayfaları görüntüledi.
Sergi sırasında Yeni Çeşme Gazetesi sahibi Aydın Korkmaz, ilk çıkardığı kitabı olan "Şiirimsiler" ile, son kitabı olan ve gazetesinin 1990-1995 yıllarını içeren "Bir Yerel Gazetenin Anatomisi" adlı kitabını okurları için imzaladı.

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