YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme’den 32 cep telefonu çaldılar, İstanbul’da yakalandılar

Çeşme’den 32 cep telefonu çaldılar, İstanbul’da yakalandılar

İZMİR HABERLERİ  | 16.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Çeşme Marina’daki bir iş yerinden 32 cep telefonu çalarak kaçan iki zanlı, Çeşme Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda İstanbul’daki adresleri tespit edilerek İstanbul Bahçelievler Asayiş ekiplerince yakalandı.

Çeşme’den 32 cep telefonu çaldılar, İstanbul’da yakalandılar

Çeşme Marina’daki bir iş yerinden 32 cep telefonu çalarak kaçan iki zanlı, Çeşme Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda İstanbul’daki adresleri tespit edilerek İstanbul Bahçelievler Asayiş ekiplerince yakalandı. Çeşme’ye getirilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran Cuma günü saat 04.40 sıralarında, Çeşme Marina’daki bir iş yerine girerek 32 cep telefonu çalındı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, zanlıların kullandığı şüpheli aracın plakası tespit edildi. Aracın plakası ile ilgili araştırma yapan ekipler, aracın bir şirket tarafından bir araç kiralama şirketinden kiralandığını belirledi. Kiralık aracın, şirket çalışanları B.Ç. ve E.Ç. tarafından kullanıldığı tespit edildi. Şirket çalışanları B.Ç. ve E.Ç.’nin İzmir Güzelbahçe’deki adreslerinde araştırma yapan ve kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, evlerinin önünde park halindeki aracın, 12 Haziran Cuma günü saat 03.53 sıralarında aynı marka ve modeldeki araçtan inen iki kişi tarafından plakalarının sökülerek alındığını belirledi. Çeşme Asayiş Büro Amirliği ve Güzelbahçe Asayiş ekiplerinin yaptıkları ortak çalışmada, geriye dönük kamera kayıtları incelenerek plakaları çalan şahısların kullandığı aracın plakasını tespit edildi. Aracın İstanbul’daki bir araç kiralama firmasından 10 Haziran tarihinde, E.T. ve R.A. adlı şahıslarca kiralandığını belirleyen ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Asayiş ekiplerine durumu aktararak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alınmalarını sağladı. Çeşme Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İstanbul’dan Çeşme’ye getirilen E.T. ve R.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Menemen Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

İzmir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Derman Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Polis, kısıtlamaya uymayanlara ceza uyguluyor

Polis, kısıtlamaya uymayanlara ceza uyguluyor

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.