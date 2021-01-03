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Çeşmeden su içen tavuk görenlere tebessüm ettirdi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.01.2021 08:27 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde sokak üzerinde bulunan çeşmenin musluğundan su içen tavuk, görenleri tebessüm ettirdi.Kemaliye ilçe merkezinde susayan tavuk çeşmeden su içti.

Çeşmeden su içen tavuk görenlere tebessüm ettirdi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde sokak üzerinde bulunan çeşmenin musluğundan su içen tavuk, görenleri tebessüm ettirdi.
Kemaliye ilçe merkezinde susayan tavuk çeşmeden su içti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, havaların önceki yıllara göre sıcak gitmesi ve yerde kar olmaması nedeniyle tavukların kümesten dışarı salındığı gözlendi. Dışarıda yem yiyerek karınlarını doyuran tavuklardan bir tanesi susayınca çeşmenin yolunu tuttu. Çeşmenin musluğundan akan sudan içerek susuzluğunu gideren tavuk görenlere tebessüm ettirdi.
O anlar cep telefonuyla bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan tavuğun su içme anları kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından beğeni topladı.

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