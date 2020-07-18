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Çeşmelerin yanına sokak havanları için mermer su kapları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçedeki çeşmelerin yanına sokak hayvanları için mermer su kapları konulduğu bildirildi.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Tarihte Osmanlı döneminde öreneğini gördüğümüz şehirlerdeki çeşmelerin yanına sokak hayvanları için konulan su kaplarını bizde ilçemizde uygulamaya koyduk.

Kütahya’nın Emet ilçesinde ilçedeki çeşmelerin yanına sokak hayvanları için mermer su kapları konulduğu bildirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Tarihte Osmanlı döneminde öreneğini gördüğümüz şehirlerdeki çeşmelerin yanına sokak hayvanları için konulan su kaplarını bizde ilçemizde uygulamaya koyduk. İlçemizde şifalı dağ suyu için daha önce yaptırdığımız çeşmelerin yanına ve tüm çeşmelerimize sokak hayvanlarımız için ilk etapta 22 adet mermer su kapları koyduk. Hem mimarı açıdan hemde sokak hayvanlarımız için oldukça güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum. Dünya sadece insanlara ait değildir. Bu biliçle hareket ederek sokak hayvanlarımız için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye olarak sokak hayvanlarımızı hastalandıklarında tedavi ettiriyoruz ayrıca kurduğumuz özel birimle bakımlarını belli bir alanda yapıyoruz. Ayrıca Emet ve Hisarcık İlçeleri bölgesel Sokak Hayvanları Geçici Yaşam alanı projesi kapsamında çalışmalarımız sürüyor’’ ifadelerini kullandı.

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