Çeşmeli muhtar çevreciliği ile örnek oluyor

Geçtiğimiz yıl topladığı 918 litre atık yağ ile örnek olan Çeşme ilçesindeki Ardıç Mahallesi’nin Muhtarı Güven Köstekçi, bu yılda çok miktarda atık yağ, atık pil, mavi kapak ve pet şişe toplayarak çevreciliği ile örnek olmaya devam etti.

İzmir’in Çeşme ilçesinde, geçtiğimiz yıl kendi traktörüyle evleri ve işletmeleri dolaşarak 918 litre atık yağ toplayan, Çeşme Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirilen Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, çevreci duyarlılığını bu yıl da sürdürdü. İki beach club işletmesiyle de iş birliği yapan Mahalle Muhtarı Köstekçi, mahalle sakinlerinin de katkılarıyla, 500 litre atık yağ, 20 kilo atık pil, 10 bini aşkın pet su şişesi ve 10 bini aşkın mavi kapak topladı.

Muhtar Köstekçi, atık yağlar ve piller ile pet şişelerin doğaya verdiği zararın bilincinde olduğunu belirterek, "Bütün bu atıkları toplayarak, hem doğamızı ve çevremizi temiz tutmuş olduk, hem de geri dönüşüme katkıda bulunmuş olduk. Çeşme Belediyemizle iş birliği içinde mahallemizin temizliğine özen gösteriyoruz. Ayrıca geri dönüşüme verdiğimiz önemle de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

