YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşmeli öğrencilere gıda eğitimi veriliyor

Çeşmeli öğrencilere gıda eğitimi veriliyor

İZMİR HABERLERİ  | 06.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Gıda Eğitimi İşbirliği" anlaşması çerçevesinde İlkokul 4.

Çeşmeli öğrencilere gıda eğitimi veriliyor

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Gıda Eğitimi İşbirliği" anlaşması çerçevesinde İlkokul 4. sınıf öğrencilerine gıda eğitimleri verilmeye başlandı.
İzmir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yayınlanan, eğitim ve yayım seferberliği programı kapsamında, Çeşmeli öğrencilere gıda eğitimleri, hijyen eğitimleri ve sağlıklı beslenme konularında Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Ahu Çoban tarafından ilk eğitim, 16 Eylül İlkokulu öğrencilerine verildi.
Gerçekleştirilen ilk eğitim programına, Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci ve Çeşme Özel Büro temsilcisi Ahmet Acaroğlu da katıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Keçeci, "Geleceğimiz olan çocukların, gıda konusunda bilgi düzeylerinin artırılması ve bilinçlendirilmesi için İl Müdürlüğü programı doğrultusunda, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, eğitim programına, 16 Eylül ilkokulu 4. sınıf öğrencileri ile başladıklarını söyledi. Keçeci, gerçekleştirilen ilk eğitim programından öğrencilerden çok güzel dönüşler aldığını belirterek, öncelikle Çeşme’de ki tüm ilk okullarda bu eğitim programının uygulanarak, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Eğitim programını sunan Gıda Mühendisi Ahu Çoban ise, sunumları öğrencilerin anlayacağı dilde hazırladıklarını, alışveriş yaparken, kantinden bir ürün alırken nelerin yapılması gerektiğini öğrencilere anlattıklarını ve eğitim sonunda öğrencilerin aklında kalıcı izler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Çeşmeli öğrencilere gıda eğitimi veriliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Varis ve eklem ağrılarına sülük tedavisi

Varis ve eklem ağrılarına sülük tedavisi

Hileli satış yaptığı iddiasıyla pazarcının tezgahı kapatıldı

Hileli satış yaptığı iddiasıyla pazarcının tezgahı kapatıldı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:30
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Nuray Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

İzmir 7’den 77’ye Nöbette

İzmir 7’den 77’ye Nöbette

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Odada unutulan telefon hayatını kurtardı

Odada unutulan telefon hayatını kurtardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.