YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşmeli üretici kısıtlama günlerinde de üretimde

Çeşmeli üretici kısıtlama günlerinde de üretimde

İZMİR HABERLERİ  | 25.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını ile mücadelesi kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Çeşmeli çiftçiler, tarlalarında üretime devam etti.Yeni tip korona virüsü salgınının önüne geçebilmek için etkin mücadele yürütülürken, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Çeşmeli çiftçiler tarlalarında çalışmaya devam ediyor.Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşme’de 500 dolayında üreticinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirterek, ekim - dikim dönemi olması nedeniyle Çeşmeli üreticilerin kısıtlama günlerinde de tarlalarında üretimi sürdürdüklerini açıkladı.Çeşmeli üreticileri tarlalarında ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Keçeci, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Korona virüsü salgını ile mücadelesi kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Çeşmeli çiftçiler, tarlalarında üretime devam etti.
Yeni tip korona virüsü salgınının önüne geçebilmek için etkin mücadele yürütülürken, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Çeşmeli çiftçiler tarlalarında çalışmaya devam ediyor.
Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşme’de 500 dolayında üreticinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirterek, ekim - dikim dönemi olması nedeniyle Çeşmeli üreticilerin kısıtlama günlerinde de tarlalarında üretimi sürdürdüklerini açıkladı.
Çeşmeli üreticileri tarlalarında ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Keçeci, vatandaşların sorunlarını dinledi. Keçeci, yaşanılan bu zor günlerde, üreticilerden tek isteklerinin üretime aralıksız devam etmeleri olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

İzmir Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:15
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:29

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akarsu Eczanesi
Balcova
Feyza Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs nedeniyle kızını göremeyen babaya mahkemeden "görüntülü görüşme" izni

Koronavirüs nedeniyle kızını göremeyen babaya mahkemeden "görüntülü görüşme" izni

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.