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Çeşmeliler evlerine kapandı

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 12:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 31 ilde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Çeşmeliler de yasak kararına uyarak evlerine kapandı.Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle eczaneler, fırınlar, aile sağlık merkezleri, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi, su dağıtımcıları ve kargo şirketleri dışında tüm mekanların kapalı olduğu Çeşme’de, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları, evlere servis yapan fırınlar ve Çeşme Halk Ekmek tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 31 ilde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Çeşmeliler de yasak kararına uyarak evlerine kapandı.
Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle eczaneler, fırınlar, aile sağlık merkezleri, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi, su dağıtımcıları ve kargo şirketleri dışında tüm mekanların kapalı olduğu Çeşme’de, sokaklar ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların ekmek ihtiyaçları, evlere servis yapan fırınlar ve Çeşme Halk Ekmek tarafından karşılanıyor. Çeşme Belediyesi ekipleri, Çeşme’nin tüm mahallelerinde, Çeşme Halk Ekmek tarafından üretilen ekmekleri vatandaşların evlerine kadar ulaştırdı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de geniş güvenlik tedbirleri alarak sokağa çıkma yasağı kararının sorunsuz uygulanmasını sağladı.

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