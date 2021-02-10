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ÇESOB Başkanı Gür TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret etti

10.02.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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ÇESOB Başkanı Gür TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret etti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’i makamında ziyaret etti.ÇESOB Başkanı Gür, beraberinde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir görüşme yaptı.Pandemi dönemi süresince esnafın içinde bulunduğu sorunları, çözüm yollarını, Çorumlu esnafın talep ve beklentilerini TESK Başkanı Palandöken’e ileten ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu süreçte Çorum’da yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verirken, Palandöken’e de yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise pandemiden etkilenen esnafın tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken’i makamında ziyaret etti.
ÇESOB Başkanı Gür, beraberinde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir görüşme yaptı.
Pandemi dönemi süresince esnafın içinde bulunduğu sorunları, çözüm yollarını, Çorumlu esnafın talep ve beklentilerini TESK Başkanı Palandöken’e ileten ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu süreçte Çorum’da yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verirken, Palandöken’e de yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise pandemiden etkilenen esnafın tekrar ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. TESK olarak, kanunla kapatılan işyerlerinin tekrar açılması için çaba gösterdiklerinin altını çizen Palandöken, kapatılan işyerlerinin HES kodu sorgulaması ile müşteri kabul edebilmelerine imkan verilmesini istedi.
Palandöken ayrıca, Çorumlu esnaf ve sanatkarlara Recep Gür aracılığıyla selam gönderdi.

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