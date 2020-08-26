YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. ÇESOB Başkanı Gür’den Aşgın’a teşekkür

ÇESOB Başkanı Gür’den Aşgın’a teşekkür

ÇORUM HABERLERİ  | 26.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, pandemi sürecinde minibüsçü, servisçi ve taksici esnafına yaptığı jestten dolayı Belediye Başkanı Dr.

ÇESOB Başkanı Gür’den Aşgın’a teşekkür

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, pandemi sürecinde minibüsçü, servisçi ve taksici esnafına yaptığı jestten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Çorum Belediyesi’nin pandemi nedeniyle zor günlerden geçen minibüsçü, taksici ve servisçilere yönelik aldığı destek kararı esnaf ve sanatkar kesiminde memnuniyetle karşılandı.
Çorum Belediyesi’nin Çorum’da ticari faaliyetlerini sürdüren S ve M plakalı araçların 2021 yılına ait güzergah izin belgesi ile yıllık çalışma ruhsatı vize ücretleri, T plakalı araçlarda da 2020 yılı durak katılım ile işaret levhası ücretlerini almayacak olmasının kendilerinde memnuniyet oluşturduğunu ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu kararda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara yaptığı desteklerden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a minnettar olduklarını kaydeden Gür, “Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak esnaf dostu bir Belediye Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Kendisi ve ekibine görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorum Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:55
Öğle
12:47
İkindi
16:30
Akşam
19:29
Yatsı
20:55

Çorum Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Açelya Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.