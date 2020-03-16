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ÇESOB Başkanı Recep Gür; "Havaalanı ve demiryolu sözü esnaf camiasını memnun etti"

ÇORUM HABERLERİ  | 16.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretinde açıkladığı hızlı tren ve havaalanı başta olmak üzere şehrimize yapacağı tüm yatırımların esnaf ve sanatkar camiasında olumlu ve memnuniyet verici karşılandığını söyledi.Çorum’un yıllardır özlemle beklediği havaalanının Hititlerin Başkenti Çorum’a marka değer katacağı gibi turist sayısında da artış gözleneceğini ifade eden Başkan Gür, demiryolunun da ihracat yapan firmaların yükünü hafifleteceğini dile getirdi.Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirten Gür, havaalanı ve demiryolu yatırımlarının iktidar partisi temsilcileri ve bürokrasi tarafından da sıkı takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Çorum’un kalkınıp büyümesinde siyasilere, bürokratlara ve sivil toplum kuruluşlarına büyük işler düştüğünün bilincinde olduklarını söyleyen Recep Gür, “Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan’a ve iktidar partisi temsilcilerine teşekkür ediyor, söz verilen yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini ümit ediyoruz” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür; "Havaalanı ve demiryolu sözü esnaf camiasını memnun etti"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Çorum ziyaretinde açıkladığı hızlı tren ve havaalanı başta olmak üzere şehrimize yapacağı tüm yatırımların esnaf ve sanatkar camiasında olumlu ve memnuniyet verici karşılandığını söyledi.
Çorum’un yıllardır özlemle beklediği havaalanının Hititlerin Başkenti Çorum’a marka değer katacağı gibi turist sayısında da artış gözleneceğini ifade eden Başkan Gür, demiryolunun da ihracat yapan firmaların yükünü hafifleteceğini dile getirdi.
Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirten Gür, havaalanı ve demiryolu yatırımlarının iktidar partisi temsilcileri ve bürokrasi tarafından da sıkı takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Çorum’un kalkınıp büyümesinde siyasilere, bürokratlara ve sivil toplum kuruluşlarına büyük işler düştüğünün bilincinde olduklarını söyleyen Recep Gür, “Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan’a ve iktidar partisi temsilcilerine teşekkür ediyor, söz verilen yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini ümit ediyoruz” dedi.

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