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ÇESO’dan ipotek şartının kalkması talebi

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

"Esnaf için acil" başlıklı bir basın açıklaması yayınlayan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO), esnafların 25 bin liraya kadar olan krediden ipotek şartı nedeniyle yararlanamadığını belirterek, ipotek şartının kalkmasını istedi.Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Köfüncü tarafından yapılan açıklamada, "Esnafımız, korona virüs salgınının olumsuz etkilerini önleme amacıyla Halk Bankası tarafından esnafımıza kullandırılacak olan 25 bin TL’ya kadar verilen esnaf kredisinden faydalanamamaktadır.

ÇESO’dan ipotek şartının kalkması talebi

"Esnaf için acil" başlıklı bir basın açıklaması yayınlayan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO), esnafların 25 bin liraya kadar olan krediden ipotek şartı nedeniyle yararlanamadığını belirterek, ipotek şartının kalkmasını istedi.
Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Köfüncü tarafından yapılan açıklamada, "Esnafımız, korona virüs salgınının olumsuz etkilerini önleme amacıyla Halk Bankası tarafından esnafımıza kullandırılacak olan 25 bin TL’ya kadar verilen esnaf kredisinden faydalanamamaktadır. Esnaflarımızın krediden faydalanabilmeleri için Halk Bankası’nın ipotek şartının kaldırılması gerekmektedir. Esnafımızın iş yerleri kapalı, sicili bozuk. Krediye erişemeyen veya yaşı gereği dışarı çıkamayan üyelerimizin acilen devlet desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. İş yerleri kapalı olan üyelerimize yapılacak kira yardımı ve zor durumda olan esnafımızı biraz da olsa rahatlatacak olan en az bir asgari ücret yardımı yapılmasını, siz yetkililerimizden talep ediyoruz" denildi.

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