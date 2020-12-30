Çetin: "AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptık"

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birlik bünyesinde çeşitli meslek kursları açtıkları ve AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptıklarını söyledi.

Başkan Çetin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulu belediye birlik başkanlarıyla yaptığı toplantıya online katıldı. Çetin, DABB’ın eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan tarafından 11 üye ile kurulduğunu, şu anda 41 üyesi bulunduğunu ve 10 yeni üyenin katılım için meclis kararı beklediğini anlattı.

En fazla eğitim veren birliklerden biri olduklarını vurgulayan Başkan Çetin, AB hibe projesi ile Mersin Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirdikleri çalışma ile 200 genci iş sahibi yaptıklarını açıkladı. Çetin, halk eğitimle birlikte açtıkları meslek kurslarında kadınları meslek sahibi yaptıklarını da söyledi.

