YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Çetin: "AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptık"

Çetin: "AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptık"

ADANA HABERLERİ  | 30.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birlik bünyesinde çeşitli meslek kursları açtıkları ve AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptıklarını söyledi.Başkan Çetin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulu belediye birlik başkanlarıyla yaptığı toplantıya online katıldı.

Çetin: "AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptık"

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birlik bünyesinde çeşitli meslek kursları açtıkları ve AB projesiyle 200 genci iş sahibi yaptıklarını söyledi.
Başkan Çetin, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulu belediye birlik başkanlarıyla yaptığı toplantıya online katıldı. Çetin, DABB’ın eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan tarafından 11 üye ile kurulduğunu, şu anda 41 üyesi bulunduğunu ve 10 yeni üyenin katılım için meclis kararı beklediğini anlattı.
En fazla eğitim veren birliklerden biri olduklarını vurgulayan Başkan Çetin, AB hibe projesi ile Mersin Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirdikleri çalışma ile 200 genci iş sahibi yaptıklarını açıkladı. Çetin, halk eğitimle birlikte açtıkları meslek kurslarında kadınları meslek sahibi yaptıklarını da söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 30 Aralık Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:46
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Çarşamba

Arzum Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Güneş Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.