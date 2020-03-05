Çetin: "Kadınlarla ilgili önemli projeleri hayata geçirdik"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadın dostu bir belediyecilik anlayışını sergilediklerini söyledi.

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nce düzenlenen “Emek Benim” konulu panelde konuşan Başkan Soner Çetin, “İnsanların doğumundan ölümüne kadar tüm kesimleri ilgilendiren projeler gerçekleştiriyoruz. Kadınlarla ilgili de önemli projeleri hayata geçirdik” dedi.

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği “Emek Benim” konulu panelde konuşan Başkan Soner Çetin, “Çukurova Belediyesi’nin kadınlar konusundaki anlayışı bütün Türkiye biliyor” ifadesini kullandı.

Başkan Çetin, kadınlara yönelik projelerle ilgili bilgi verdiği konuşmasında, “5 yıl içerisinde 7 semt kreşi açtık. 8’inci kreşimizin çalışmaları Huzurevleri Mahallesi’nde devam ediyor. Kısa zaman içerisinde hizmete açmayı hedefliyoruz. 9’uncu kreş Mahfesığmaz Mahallesinde yapılacak. Mahfesığmaz Mahallesindeki kreşte Fin Modeli uygulayacağız. Burası pilot bölge olacak. Sonra bu modeli tüm kreşlerimizde uygulamak istiyoruz. Bunun için davetli olarak Helsinki’ye gideceğiz ve modelle ilgili bilgi alacağız” dedi.

Açtıkları kreşlerle çalışan kadınların en büyük sorunlarından birine çözüm ürettiklerini belirten Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin hem eğitim hem de lojistik olarak üst düzeyde olduğunu, fiyatlarının da sembolik tutulduğunu vurguladı.